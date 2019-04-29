Россияне уступили шведам в финале ЮЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финальном матче юношеского чемпионата мира по хоккею в овертайме уступила хозяевам соревнований — команде Швеции.
Итоговый счёт встречи — 4:3 (ОТ) в пользу шведской команды. В составе россиян отличились Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев. У шведов были результативными Симон Хольстрём и автор решающей шайбы Лукас Рэймонд, оформивший хет-трик.
Третье место на чемпионате завоевали соперники россиян по полуфиналу — юноши сборной США, со счётом 5:2 разгромившие Канаду.
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