Россияне уступили шведам в финале ЮЧМ по хоккею

До этого момента российская сборная оказывалась в финале юниорского чемпионата 10 лет назад.

Сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финальном матче юношеского чемпионата мира по хоккею в овертайме уступила хозяевам соревнований — команде Швеции.

Итоговый счёт встречи — 4:3 (ОТ) в пользу шведской команды. В составе россиян отличились Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев. У шведов были результативными Симон Хольстрём и автор решающей шайбы Лукас Рэймонд, оформивший хет-трик.

Третье место на чемпионате завоевали соперники россиян по полуфиналу — юноши сборной США, со счётом 5:2 разгромившие Канаду.