В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи

В греческом городе Каламата телеоператора убило пиротехникой, когда он снимал местный пасхальный обычай — сражение самодельными стрелами. Об этом сообщает агентство новостей AMNA.
Корни обычая уходят в начало XIX века, когда греки воевали с турецким владычеством. Участники сражаются друг с другом, используя самодельные стрелы из картона, наполненные порохом.
В голову 53-летнему оператору попала одна из картонных стрел, когда он снимал сюжет для местного телеканала. В тяжёлом состоянии он был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
Ранее в Мексике взорвался рынок с пиротехникой, однако там, к счастью, никто не пострадал.
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