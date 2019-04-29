В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи

Ежегодно местные жители участвуют в старинном обряде, сражаясь друг с другом с помощью самодельных стрел.

В греческом городе Каламата телеоператора убило пиротехникой, когда он снимал местный пасхальный обычай — сражение самодельными стрелами. Об этом сообщает агентство новостей AMNA.

Корни обычая уходят в начало XIX века, когда греки воевали с турецким владычеством. Участники сражаются друг с другом, используя самодельные стрелы из картона, наполненные порохом.

В голову 53-летнему оператору попала одна из картонных стрел, когда он снимал сюжет для местного телеканала. В тяжёлом состоянии он был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Ранее в Мексике взорвался рынок с пиротехникой, однако там, к счастью, никто не пострадал.