Квят после аварии на "Формуле-1" пообещал купить зеркало заднего вида виновнику

При этом гонщик подчеркнул, что конфликта с австралийским пилотом у него нет, так как тот признал ошибку.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвёртого этапа чемпионата мира "Формулы-1" в Баку, Азербайджан, прокомментировал досрочное завершение гонки из-за столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault. Напомним, австралиец неудачно сдал назад и врезался в болид Квята.

— Этот день был не лучшим, ведь мне пришлось досрочно завершить гонку не по нашей вине, но такие вещи случаются. У меня нет конфликта с Даниэлем, он признал ошибку. Теперь мы переворачиваем эту страницу. Однако на следующую гонку я куплю ему зеркало заднего вида, — пошутил гонщик.

По итогам квалификации Квят занял шестое место, что давало надежду на итоговый финиш в очках. Однако ошибка Риккардо вывела из дальнейшей борьбы не только его, но и Квята. Это случилось на 31-м круге.