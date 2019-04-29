Фильм "Миллиард" продолжает лидировать в прокате в России

Российская комедия "Миллиард", вышедшая на экраны 18 апреля, продолжает лидировать в кинопрокате в РФ и странах СНГ. Она собрала за эти выходные 80,6 миллиона рублей, свидетельствуют предварительные данные сайта kinobusiness.com за 25–28 апреля.

Лента "Миллиард" рассказывает о банкире Матвее, который переписал своё имущество на делового партнёра, чтобы оградиться от незаконнорождённых наследников. После смерти партнёра Матвею приходится обратиться к своим взрослым детям, которым он обещает миллиард в обмен на помощь в ограблении банка, где находятся его сбережения. В фильме снимались Александра Бортич, Владимир Машков, Гела Месхи и другие.

За прошлые выходные картина собрала 175,8 миллиона рублей.