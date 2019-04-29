Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны

Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

— Разрешены транзитные перевозки с Украины приоритетного для партнёров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента, через определённые стационарные и передвижные контрольные пункты, — сказал он.

Приходько отметил, что указ действует до 1 июля 2019 года и в настоящий момент правительство России прорабатывает изменения в других нормативных документах, касающихся ввоза и транзита украинских грузов.

Ранее Лайф сообщал, что в ВТО признали законным решение российских властей ограничить ввоз товаров с Украины, соответствующее решение вступило в силу 26 апреля.