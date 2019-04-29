Члены ЕАЭС рассмотрят вопрос ввоза молока из Белоруссии в Россию

Речь идёт о несоблюдении требований технических регламентов союза некоторыми поставщиками.

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрят решение, обязывающее Россию не закрывать рынок для молочной продукции из Белоруссии при наличии ветеринарных документов. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Приходько.

— Да, российская сторона действительно внесла в повестку межправсовета вопрос об отмене соответствующего решения ЕЭК, — подтвердил он.

По словам Приходько, вступление решения в силу будет приостановлено до тех пор, пока межправительственный совет не решит этот вопрос окончательно.

— Сразу внесу ясность: ни о каком "закрытии рынка для белорусского молока" речи не идёт. Доля Белоруссии в российском импорте по молоку составляет свыше 80%, — добавил он.

Как объяснил Приходько, речь идёт о несоблюдении требований технических регламентов союза. Он подчеркнул, что необходимо защитить российских потребителей от некачественных товаров.

— Россия ввела временные ограничения по объективным причинам и в полном соответствии с положениями Договора о ЕАЭС, — пояснил Приходько.

Напомним, в 2018 году Россия уже запрещала импорт молочной продукции некоторым белорусским производителям. Однако Россельхознадзор вскоре после этого снял ограничения на ввоз.