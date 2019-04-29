Около церкви в Балтиморе произошла стрельба, есть жертвы

Cont: The crime scene has been taped off and an investigation is underway. Officers are continuing to search for any additional gunshot victims. pic.twitter.com/1OSEuD56tT — Citizen Baltimore (@CitizenBmore) April 28, 2019

Минимум один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы, начатой неизвестным у баптистской церкви в городе Балтимор штата Мэриленд в США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Других подробностей пока не приводится.