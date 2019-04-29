Около церкви в Балтиморе произошла стрельба, есть жертвы

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Около церкви в Балтиморе произошла стрельба, есть жертвы

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Минимум один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы, начатой неизвестным у баптистской церкви в городе Балтимор штата Мэриленд в США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Других подробностей пока не приводится.

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