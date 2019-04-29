Названы лучшие футболисты Англии сезона-2018/19

Профессиональная футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока Английской футбольной лиги в сезоне 2018/19. Об этом сообщается на сайте организации.

Звание лучшего футболиста года досталось 27-летнему защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. В текущем сезоне он провёл 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три мяча.

Virgil van Dijk with his PFA Player of the Year award 🙌



Thoroughly deserved 👏#LFCpic.twitter.com/J08XwZFfHf — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 28 апреля 2019 г.

Помимо него на награду претендовали Садио Мане из "Ливерпуля", Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси". Текущий обладатель звания Мохаммед Саллах в число претендентов не попал.

Приз лучшему молодому игроку достался нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. 24-летний англичанин в этом сезоне сыграл в 32 матчах Английской премьер-лиги, забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.