Названы лучшие футболисты Англии сезона-2018/19

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Названы лучшие футболисты Англии сезона-2018/19

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Профессиональная футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока Английской футбольной лиги в сезоне 2018/19. Об этом сообщается на сайте организации.

Звание лучшего футболиста года досталось 27-летнему защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. В текущем сезоне он провёл 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три мяча.

Помимо него на награду претендовали Садио Мане из "Ливерпуля", Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси". Текущий обладатель звания Мохаммед Саллах в число претендентов не попал.

Приз лучшему молодому игроку достался нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. 24-летний англичанин в этом сезоне сыграл в 32 матчах Английской премьер-лиги, забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.

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