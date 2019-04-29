Минобороны рассказало, какие улицы Москвы перекроют из-за репетиции к 9 Мая

Тренировки будут проводиться после 22:00 из-за минимальной интенсивности движения.

В центре Москвы перекроют ряд улиц 29 апреля и 4 мая из-за репетиций Парада Победы, рассказали в пресс-службе Минобороны ТАСС.

По сообщению ведомства, в тренировках будут участвовать пешие парадные расчеты и механизированная колонна.

29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00 будет перекрыто все движение на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

В те же дни с 22:30 перекроют Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальную площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Тренировки пройдут после 22:00, когда движение в центре будет менее интенсивным. Также в Минобороны сообщили, что последняя репетиция перед Днём Победы назначена на 7 мая в 10:00.

Ранее в Минобороны России рассказали, какая техника будет участвовать в традиционном параде на Красной площади.