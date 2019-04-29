Трюдо поздравил православных жителей Канады с праздником Пасхи

Канадский премьер призвал верующих не только отпраздновать "победу света над тьмой", но и "проявить сочувствие нуждающимся".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил с праздником Пасхи своих православных сограждан. Об этом говорится в его заявлении, распространённом пресс-службой правительства страны.

— Пасха — самый святой для православных день в году. Это время надежды и новых начинаний, когда семьи и близкие собираются вместе, чтобы отпраздновать воскрешение Иисуса Христа. Я также призываю всех канадцев подумать о том важном вкладе, который православные сограждане вносят [в развитие] нашей страны, ежедневно помогая нам строить лучшую Канаду, — отметил премьер.

Трюдо также призвал православных жителей страны не только отпраздновать "победу света над тьмой", но и "проявить сочувствие нуждающимся".

В Канаде живёт более полумиллиона православных верующих, работают 27 приходов РПЦ, самые большие из которых находятся в Эдмонтоне, Оттаве и Торонто.