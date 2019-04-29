Фильм "Мстители: Финал" за первый уик-энд собрал рекордные $1,2 млрд

Это почти вдвое превышает прошлогодний рекорд киноленты "Мстители: Война бесконечности".

Фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по сборам и за первый уик-энд преодолел отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает CNN.

За эти выходные картина собрала 350 миллионов в Канаде и США. По всему миру сборы составили 1,2 миллиарда долларов. Это почти вдвое превышает прошлогодний рекорд фильма "Мстители: Война бесконечности", который за первый уик-энд собрал 640 миллионов долларов.

"Мстители: Финал" вышел в прокат 24 апреля. Россияне смогут увидеть его 29 апреля. Картина уже установила рекорд по сборам в ходе предпродаж билетов в РФ.

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