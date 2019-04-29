"Северный поток — 2" может сэкономить Европе до €8 млрд в год

При запуске газопровода цены снизятся на 13%, сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Потребители газа Европы могут сэкономить до восьми миллиардов евро в год, если эксплуатация газопровода "Северный поток — 2" начнётся в 2020 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

— Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введён в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год, — сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, это произойдёт из-за снижения цен на 13%.

Предполагается, что общая мощность проекта "Северный поток — 2" будет достигать 55 млрд куб. м газа в год. По плану, газопровод будет проходить от побережья Балтийского моря до Германии, однако сейчас точные сроки запуска остаются под вопросом. В частности, кандидат на пост главы Еврокомиссии сообщал о намерении заблокировать строительство.