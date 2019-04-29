Глава МИД Нацсогласия Ливии приедет в Москву с официальным визитом

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Глава МИД Нацсогласия Ливии приедет в Москву с официальным визитом

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Мухаммед Сияла намеревается обсудить текущую ситуацию и военную эскалацию в Триполи.

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла приедет с официальным визитом в столицу России 29 апреля, сообщили РИА "Новости" в дипведомстве.

Он встретится с рядом российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее, 4 апреля, командующий армией Ливии маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи для "освобождения от террористов". Сейчас город контролируется Правительством национального согласия. 23 апреля армия маршала Хафтара объявила о второй фазе наступления.

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