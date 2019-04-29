Расстрелявший людей в синагоге в Калифорнии действовал в одиночку

В рамках расследования не было выявлено никаких доказательств, что юноша действовал в составе организованной группы.

Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (Калифорния, США) действовал в одиночку. Об этом говорится в заявлении шерифа округа Сан-Диего Билла Гора.

— При расследовании не выявлено никаких доказательств, что Ирнест действовал в составе организованной группы. Мы полагаем, что он действовал один, без посторонней помощи в совершении нападения, — поясняется в заявлении.

Отмечается также, что подозреваемому предъявят обвинение в убийстве первой степени и покушении на убийство.

27 апреля 19-летний Джон Ирнест стал стрелять по прихожанам в синагоге. В результате один человек погиб, ещё трое были ранены. Полиция задержала преступника. Мэр города назвал инцидент преступлением на почве ненависти.