Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Отмечается, что в среднем по России покупку машины из автосалона могут позволить себе 29,6% семей.

Покупка нового автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей является наиболее доступной для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, следует из исследования агентства РИА "Новости".

Так, в регионе — лидере рейтинга, Ямало-Ненецком автономном округе, 66,5% семей могут позволить себе практически завтра купить новый автомобиль из салона. На Чукотке таких 55,3%. В Магаданской области — 55,1%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 54,6%, в Москве — 53,4%. В Сахалинской области — 52,3% и в Ненецком автономном округе — 52,2% семей.

Авторы отмечают, что лидерство северных регионов обусловлено более высоким уровнем зарплат, а также составом населения, ведь значительная часть семей здесь — молодые работники без детей.

Аутсайдерами исследования стали южные регионы. Здесь, в отличие от севера, эксперты отмечают традиционно большой состав семьи, что предполагает большие расходы на её содержание, которые не оставляют свободных денег на покупку новой машины. Также здесь невысокий уровень зарплат, зачастую сопровождающийся безработицей.

В целом авторы исследования отмечают возросший уровень доступности новых авто в России. Помимо лидеров ещё в 17 регионах страны новый автомобиль в кредит доступен для 30–50% семей — соответственно, в 24 регионах доступность находится на нормальном уровне и выше. Годом ранее их было 14.

В среднем по России же, согласно методологии рейтинга, доля семей, которым по силам покупка нового авто, составила 29,6% против 22,8% прошлого года.

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