В парламенте Франции хотят обсудить вопрос о снятии антироссийских санкций

Всего ЕС понадобится около двух лет для того, чтобы полностью снять все ограничения.

Французская партия "Национальное объединение" намеревается обсудить вопрос о снятии на общеевропейском уровне антироссийских санкций, которые ЕС ввёл в 2014 году. Об этом сообщил газете "Известия" депутат парламента и глава французской делегации на ЯМЭФ Тьерри Мариани.

— Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне, — приводит слова депутата газета.

Однако, по словам Мариани, для начала необходимо дождаться 26 мая, когда будут известны результаты выборов в Европарламент.

Также политик отметил, что вопрос о снятии антироссийских санкций будет зависеть и от итогов переговоров с новым президентом Украины. Если страны договорятся, то ограничения будут сняты.

— Тем более что у обеих сторон уже есть так или иначе проторенные пути к началу мирного диалога. Те же минские соглашения, одним из подписантов которых стал наш президент Франсуа Олланд, — сказал он.

Мариани добавил, что ЕС потребуется два года для снятия всех санкций в отношении России.

— Раньше вряд ли получится, всё же болезненные вопросы не решаются вот так, с кондачка, — подчеркнул политик.

Ранее в Крыму прошёл Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). В ходе встречи французская и российская стороны обсудили реализацию совместных проектов для укрепления международных отношений.