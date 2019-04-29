Роструд напомнил об очень короткой рабочей неделе

С 1 по 5 мая включительно россияне будут отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда.

Сегодня, 29 апреля, в России начинается очень короткая — двухдневная — рабочая неделя. Об этом рассказали в Роструде.

Пять дней подряд, с 1 по 5 мая включительно, россияне будут отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля.

Длительность рабочего дня во вторник уменьшается на час, поскольку 30 апреля является предпраздничным.

Ещё четыре дня россияне будут отдыхать по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая. Следующие длинные выходные ожидают жителей РФ только в ноябре в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.