В Канаде произошло более 120 ДТП из-за сильных снегопадов

Из-за плохой погоды произошёл перебой в работе аэропорта, уже отменили 49 рейсов.

Из-за сильных снегопадов произошло по меньшей мере 127 ДТП в городе Калгари в провинции Альберта, Канада. Об этом сообщает канал CTV News со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, аварии произошли за последние 12 часов. В 18 происшествиях есть пострадавшие.

Также снегопад привёл к сбоям в работе аэропорта Калгари, уже отменили 49 рейсов, пять других направят в Ванкувер или Эдмонтон.

За сутки в городе выпало от 10 до 15 сантиметров снега, сообщает телеканал.

Сильные снегопады застали и Урал — там на трассе застрял автобус с первоклассниками.