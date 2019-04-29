В Канаде произошло более 120 ДТП из-за сильных снегопадов

Из-за сильных снегопадов произошло по меньшей мере 127 ДТП в городе Калгари в провинции Альберта, Канада. Об этом сообщает канал CTV News со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, аварии произошли за последние 12 часов. В 18 происшествиях есть пострадавшие.
Также снегопад привёл к сбоям в работе аэропорта Калгари, уже отменили 49 рейсов, пять других направят в Ванкувер или Эдмонтон.
За сутки в городе выпало от 10 до 15 сантиметров снега, сообщает телеканал.
Сильные снегопады застали и Урал — там на трассе застрял автобус с первоклассниками.
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