Социалисты выиграли выборы в парламент Испании

Для утверждения на пост премьера лидеру ИСРП необходимо получить поддержку ещё 11 депутатов.

Социалистическая партия Испании (ИСРП) выиграла досрочные выборы в парламент и намерена попытаться сформировать правительство.

По результатам обработки 99,9% бюллетеней ИСРП получила 123 места в парламенте из 350. Это большой успех для социалистов — до этого у партии было 85 мандатов.

На втором месте оказалась правая Народная партия, получившая 66 мест. На третьем — центристская партия "Граждане", 57 мандатов.

Всего 42 места смогла получить левая коалиция Unidas Podemos, и впервые за всю историю испанского парламента в конгресс вошло 24 депутата от крайней правой партии VOX.

Остальные мандаты получили националистические партии, которые представляют интересы автономных сообществ и выступают за их независимость от Испании. "Левые республиканцы Каталонии" имеют 15 мест в парламенте, правая партия "Вместе за Каталонию" — семь.

Шесть мест получила правая Баскская националистическая партия, левая баскская Bildu — четыре. По два мандата у Navarra Suma и "Канарской коалиции". Валенсийский Compromís и Региональная партия Кантабрии — по одному.

Лидер ИСРП Педро Санчес заявил о готовности к переговорам с политическими силами, действующими в рамках конституции.

— С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку всем политическим силам, которые уважают конституцию, — сообщил он.

По словам Санчеса, единственное условие партии — это уважение конституции, стремление к "социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте".

Между тем лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас также сообщил, что готов вести переговоры с Санчесом о создании правительственной коалиции.

Лидер Народной партии Пабло Касадо поздравил Санчеса с победой, но заявил, что "останется лидером оппозиции".

Лидер партии "Граждане" Альберт Ривера считает объединение ИСРП и Podemos "плохой новостью". Он провозгласил свою коалицию лидером оппозиции — "надеждой Испании".

Сантьяго Абаскаль, лидер VOX, заявил, что результат его партии на выборах "только начало" и что "VOX пришёл, чтобы остаться".

Таким образом, Санчесу предстоит провести переговоры с лидерами мелких националистических партий, поскольку ему необходима поддержка ещё 11 депутатов. Сейчас у ИСРП и Podemos вместе 165 голосов, для утверждения на пост премьера Санчесу нужно получить 176.

Напомним, конгресс депутатов не утвердил предложенный правительством план бюджета, после чего премьер-министр Испании объявил о проведении досрочных выборов.