Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Так, "Новости" последний раз были обновлены в декабре 2015 года, "Календарь корпоративных событий" — в январе 2013-го.

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в бюллетене Счётной палаты.

— Ознакомление в ходе проверки с интернет-порталом и просмотр его разделов и рубрик [за 2017–2018 годы] показали, что обновление информации в некоторых разделах не осуществлялось в течение нескольких лет, — указали в Счётной палате.

Ведомство информирует, что в проверенном периоде работа "Системное сопровождение интернет-портала Росстата с обеспечением публикаций материалов центрального аппарата Росстата" не велась, её результаты Росстатом не использовались, "что говорит о недостаточности проработки включения указанной работы в производственный план на 2017 год (2018 год), на оплату которой расходовались средства федерального бюджета в сумме 2,5 миллиона рублей ежегодно", что может также говорить о завышении стоимости работ.

Так, в разделе "Нормативные документы" последнее обновление было в феврале 2015 года, в разделе "Информационные технологии" — в 2014 году, в разделе "Статистическое наблюдение" — в январе 2017 года, два раза в 2015-м и три раза в 2016-м. Раздел "Новости" последний раз был обновлён в декабре 2015 года, раздел "Календарь корпоративных событий" — в январе 2013-го. При этом в разделе "Часто задаваемые вопросы" нет ни одного вопроса.

Ведомство также указывает, что нет никакой информации в рубрике "Проектные офисы", а разделы "Полномочия" и "Формы статистической отчётности" переадресовывают на сайт Росстата.

Счётная палата направит представления в соответствующие службы и ведомства, отчёт о результатах контрольного мероприятия — в Совфед и Госдуму.