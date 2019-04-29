Почти 80% россиян за проведение субботников, но ходят на них только 60%

Активнее всего уборку территорий на добровольных началах поддерживают в российских сёлах.

Абсолютное большинство россиян, почти 80%, уверены, что проведение субботников — необходимое и полезное мероприятие, однако регулярно ходят на них только 60%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, слабосознательных граждан, считающих, что уборка территорий — дело коммунальщиков, оказалось немного, 19%. Среди жителей столиц этого мнения придерживается 31% жителей, в городах-миллионниках поменьше — 21%, а реже всего так считают в сёлах — 9%.

Чаще всего за субботники высказываются респонденты старше 60 лет — 85%, однако наибольшее число участников акций чистоты — в возрастной категории 35+. Молодые же россияне реже выступают за проведение подобных мероприятий: от 18 до 24 лет — 64%, от 25 до 34 лет — 66%.

Примечательно, что количество поддерживающих субботники россиян не сходится с количеством их участников. Так, в последние два-три года в коллективной уборке территорий приняли участие 68% опрошенных. Наибольшее число участников среди людей в возрасте от 35 до 44 лет — 75%, наименьшее — в возрастной категории 25–34 года, 64%. Больше всего сторонников общественного бесплатного труда среди жителей сёл — 80%, чуть поменьше — в городах с населением до 100 тысяч жителей, 72%, и едва половина, 45%, — среди жителей Москвы и Петербурга.

Опрос проведён 25 апреля методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности исследования не превышает 2,5%.