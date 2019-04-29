Россия выпала из пятёрки стран с наибольшими военными расходами

Оборонный бюджет Российской Федерации составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Отмечается, что РФ впервые с 2006 года не оказалась в пятёрке стран по затратам на оборону. В прошлом году Москва уменьшила военные расходы на 3,5%.

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятёрке оказались Саудовская Аравия, Индия и Франция.