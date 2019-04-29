Вучич намерен бороться за интересы страны на саммите в Берлине

На встрече Сербия будет единственным государством, выступающим против независимости Косова.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что намерен вести борьбу за свою страну на саммите Западных Балкан в Берлине. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала Pink.

Несмотря на то что Сербия будет единственным государством, выступающим против независимости Косова, президент намерен отстаивать интересы страны.

Также Вучич пояснил, что список участников составлен так, что Сербия будет на саммите без поддержки соседних государств.

— Учитывая это, ясно, что наша делегация будет единственной, кто выступит против независимости Косова, но наша задача — бороться за свою страну, — сказал президент.

Ранее Вучич заявлял, что намерен защищать сербский народ. Также он сообщал, что решить косовскую проблему в ближайшее время не удастся, поскольку албанцы не желают идти на компромисс.