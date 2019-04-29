Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Парламентарий подчеркнул, что предложение надо обсуждать с профессиональным сообществом.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой для повышения коэффициента полезного действия у населения.

— Когда тёмное время года, чтобы люди на час меньше работали. Чтобы им было легче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100%, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Он отметил, что предложение по сокращению рабочего дня надо обсуждать с профессиональным сообществом, так как в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

— Конечно, мы хотим это обсудить, чтобы было сформировано профессиональное мнение медиков и специалистов в области гигиены труда, — пояснил Милонов.