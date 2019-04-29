Эксперты рассказали, как отведать шашлычка на майские и не разориться

В текущем году рынок мясной продукции уже пережил как взлёты, так и падения цен.

Близятся майские праздники, и многие тысячи россиян устремятся "на природу", чтобы в кругу близких порадоваться свежему шашлычку с огня. Эксперты платформы "Агро24" рассказали, как выбрать мясо, чтобы пикник не обошёлся в копеечку.

В текущем году рынок мясной продукции уже пережил и взлёты, и падения цен. Причём второе больше характерно для куриного мяса, которое подешевело в среднем на 5–10%. Активнее всего цены на курятину падали в магазинах среднего ценового сегмента, сейчас один килограмм стоит от 240 до 360 рублей, а если в тушках, то ещё дешевле — 117 рублей за кг.

А что касается цен на свинину, здесь всё не так однозначно. Если в феврале большинство продавцов снижали её стоимость, то уже в марте цены росли. А в апреле опять начали снижаться, средняя стоимость килограмма дошла до 417 рублей. По данным же Росстата, с начала года средняя стоимость свинины снизилась на 2%, но в некоторых магазинах, напротив, выросла.

Нестабильность в ценообразовании наблюдается и в стоимости говядины, которая сейчас составляет 790,6 рубля за килограмм. В январе она стоила в среднем 809,6 рубля за килограмм, в феврале — 802 рубля, в марте — 797 рублей. По мнению экспертов, конечная стоимость будет зависеть от конкретного продавца.

Самым же подорожавшим видом мяса в текущем году стала баранина — по данным Росстата, она прибавила почти 10%. Один килограмм этого мяса стоит около 400 рублей. Впрочем, доля его потребления составляет всего около 2%. Эксперты связывают это с тем, что баранина дороже курицы или свинины и требует навыков приготовления.

При этом отмечается, что значительная часть бараньего мяса производится вне поля зрения надзорных органов. Где пасутся стада, как производится переработка и доставка — неизвестно. Отчасти поэтому чаще всего её можно купить не в супермаркетах, а на рынках. Но и спрос на этот вид мяса стабильный — в силу культурных традиций.