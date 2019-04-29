Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов

Всего есть 15 идентификаторов, которые должны быть напрямую связаны с ценностями общества.

Показатели эффективности губернаторов нацелены на объединение федерального центра и субъектов РФ в достижении общих целей, заявил министр экономики Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".

Как сообщил министр, всего есть 15 показателей эффективности, которые, по его словам, должны быть "напрямую связаны с ценностями общества".

— Мы с администрацией президента довольно много времени потратили на их создание. Они, с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны — не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, — рассказал он.

Орешкин отметил, что индикаторы должны отражать качество жизни в регионах и качество экономики.

В списке есть показатели и "абсолютно понятные" (объём инвестиций, рабочие места, бедность, продолжительность жизни), и "новые сводные показатели", включающие в себя уровень образования и экологию, рассказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов. Теперь администрации президента необходимо разработать методику расчёта показателей до 1 июня 2019 года.