Два эсминца ВМС США прошли Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление американского Тихоокеанского флота.

Поясняется, что транзит судов через этот пролив демонстрирует "приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

За последнее время корабли и военные самолёты США неоднократно следовали через Тайваньский пролив, в связи с чем Пекин выражал недовольство. Так, МИД Китая называл тайваньский вопрос самым чувствительным в двусторонних связях.

Пекин перестал контролировать Тайвань после завершения гражданской войны в 1949 году, но власти КНР продолжают добиваться создания условий для конечного воссоединения с островным государством.

Возглавившая в 2016 году администрацию Тайваня Цай Инвэнь решила свернуть курс, предусматривающий сближение с КНР, и отказалась от признания основополагающего принципа "одного Китая". Из-за этого отношения с Пекином, который считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, были заморожены.