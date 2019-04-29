Начальника американской базы Гуантанамо уволили в ходе расследования

Главу американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба) контр-адмирала ВМС США Джона Ринга уволили в ходе расследования, сообщает газета New York Times.
Сообщается, что Ринг был уволен в связи с тем, что командование потеряло уверенность в его способности управлять. Кроме того, представитель Южного командования США Аманда Азубуике сообщила, что освобождение от должности связано с начавшимся в марте расследованием.
Сейчас временно исполняющим обязанности главы тюрьмы назначили бригадного генерала Джона Хасси.
Спецтюрьма в Гуантанамо предназначалась для лиц, которых подозревали в причастности к террористической деятельности. Заключённые находятся там бессрочно и, по некоторым данным, подвергаются пыткам со стороны американских служб для получения нужной информации. Несмотря на то что международные правозащитные организации осуждают режим Гуантанамо, Трамп отказался её закрывать.
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