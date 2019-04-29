Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения

Группу возглавляет крейсер "Варяг", туда входят два противолодочных корабля, большой десантный корабль, корвет, спасательное судно и средний танкер.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.

— Сегодня, в соответствии с планом похода, отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом Гвардейским ракетным ордена Нахимова крейсером "Варяг" прибыл в порт Циндао для участия в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019, — поясняется в сообщении.

Утром российский отряд, куда кроме "Варяга" входят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Ослябя", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний танкер "Иркут", встретился с эскадренным миноносцем Военно-морских сил Китая "Харбин" и начал движение в гавань Циндао.

На подходе к порту с "Варяга" был произведён 21 артиллерийский залп Салюта наций. Подразделение Китайской народной армии также приветствовало российские корабли ответными залпами с берега.

После завершения швартовки в порту Циндао прошла церемония встречи отряда кораблей ТОФ.

В феврале, напомним, большие противолодочные корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев" в ходе учений в акватории залива Петра Великого нашли и уничтожили подлодку условного противника.