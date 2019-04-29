Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая

На интерактивной карте кроме всего прочего можно найти информацию о времени и месте праздничных салютов по всей стране.

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ запустило проект, посвящённый праздничным военным парадам в этот день по всей стране.

— В интерактивном разделе представлены сведения о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на главной площади страны, порядке пролёта авиации, о составе и количестве личного состава и военной техники на военных парадах, которые состоятся 9 Мая в 29 городах России, — говорится в сообщении.

В нём содержится информация о схеме движения парадных расчётов и техники в Москве на Красной площади, а также информация о парадах в других городах России.

Также на интерактивной карте можно найти информацию о времени и месте праздничных салютов по всей стране. Здесь же представлены сведения о ходе тренировок участников московского парада. Помимо этого на сайте можно скачать обои для рабочего стола с историческими фотографиями Парада на Красной площади в 1945 году.