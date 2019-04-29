Гитарист The Rolling Stones рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд сообщил изданию Hello! о состоянии вокалиста легендарной рок-группы Мика Джаггера, перенёсшего операцию по замене сердечного клапана.

По словам Вуда, 75-летний основатель коллектива успешно восстанавливается.

— У него правда всё хорошо. Я беседовал с ним вчера, и он чувствует себя прекрасно, — заявил он журналу .

Вуд указал, что отправился в отпуск на Карибское море с другой легендой The Rolling Stones, Китом Ричардсом, и их супругами. Оттуда они отправляли Джаггеру видеозаписи с песнями и пожеланиями.

Джаггер перенёс операцию по замене сердечного клапана 6 апреля. Брат артиста сообщал, что солист The Rolling Stones мог погибнуть, если бы врачи вовремя не нашли проблему.

31 марта группа отложила тур в США и Канаду. Джаггер в своём твиттере принёс извинения поклонникам, отметив, что "огорчён, что придётся отложить гастроли".