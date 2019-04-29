Специалисты рассказали, в каком море искать самую тёплую воду

Эксперты пояснили, что по-настоящему комфортные моря сейчас ждут туристов в Юго-Восточной Азии.

О поездке на море в любое время года не мечтает разве что тот, кто уже живёт на побережье. Для всех остальных Гидрометцентр рассказал, где сейчас самая тёплая вода. Об этом сообщает "Российская газета".

Так, у берегов Болгарии в районе Варны температура морской воды составляет +9,6 °С. Немного теплее сейчас в Сочи и Крыму — +11 °С и +10 °С соответственно. Даже вода в Москве-реке может здесь посоперничать с её +8 °С.

Гораздо теплее в странах Средиземноморья, например у берегов Италии и Греции вода уже прогрелась до +16 °С. На израильском побережье ещё теплее — до +19 °С, а на испанском +15 °С. Похожая ситуация и на атлантическом побережье Португалии, где вода прогрелась до +14 °С.

А вот по-настоящему тёплые моря сейчас ждут туристов в Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме температура воды составляет +24 °С, в южной части страны ещё лучше — до +29 °С. На побережье Таиланда температура также колеблется в пределах от +25 °С до +30 °С.