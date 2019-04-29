Си Цзиньпин призвал к заботе об экологии

Он отметил, что Земля — это единственное место жительства для всего человечества, поэтому её защита так же важна, как и "защита собственных глаз".

Глава Китая Си Цзиньпин в ходе открытия в Пекине выставки садово-паркового искусства ЭКСПО-2019 призвал к бережному отношению к окружающей среде.

По словам политика, улучшение экологической среды всегда сопровождалось ростом культуры и цивилизации, тогда как ослабление экологии приводило к её затуханию. Си Цзиньпин указал, что модель развития цивилизации по принципу "убить курицу, чтобы получить яйцо, и осушить пруд, чтобы поймать рыбу" уже не актуальна.

Глава республики отметил, что Земля — это единственное место жительства для всего человечества, поэтому её защита так же важна, как и "защита собственных глаз". По его словам, нужно выстраивать фундамент экологической цивилизации и идти по "зелёному пути".

В выставке ЭКСПО-2019 участвуют 100 стран и международных организаций, включая Россию.