Россия за пять лет уменьшила долю расчётов в долларах почти на 13%

По данным исследования аналитиков FinExpertiza, Россия с момента введения Западом санкций снизила долю расчётов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю расчётов в рублях и евро на 14% и 26,6% соответственно.

За последние пять лет, которые прошли с введения санкций, РФ сократила общую долю расчётов в долларах по внешнеторговым сделкам до 56,1% (388 миллиардов долларов), приводит выдержки из исследования РИА "Новости".

Доля расчётов РФ в европейской валюте с 2014 года увеличилась до 21,9% (151 миллиард долларов), в рублях — поднялась почти до 20% (136 миллиардов долларов).

Расчёты в прочих валютах занимают незначительную долю — 2,4%.