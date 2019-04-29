Роспотребнадзор рассказал, как безопасно отдохнуть на природе

Специалисты в числе прочего порекомендовали пользоваться закрывающей руки и ноги одеждой в разгар клещевой активности и использовать специальные аэрозоли.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по отдыху на природе, посоветовав больше пить и не есть жирное. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Потребность в энергии в жару снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища — надо отказаться от жирного, а потребление мяса свести к минимуму. Приёмы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Для профилактики обезвоживания рекомендуется потреблять большое количество жидкости: чая, морса, минеральной воды, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, — поясняется в сообщении.

В службе добавили, что при походе на пляж неплохо взять с собой питьевую воду, головной убор, зонтик и полотенце. Отмечается, что загорать лучше в утренние часы и после обеда. Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также пить воду из водоёмов и мыть там овощи.

Роспотребнадзор советует пользоваться закрывающей руки и ноги одеждой в разгар клещевой активности и использовать специальные аэрозоли.

Также в ведомстве не рекомендуют брать на пикник молочные продукты, копчёности, яйца и кондитерские изделия. Вся еда должна быть защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые могут переносить патогенные микроорганизмы.

— Обязательно закройте пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую пленку, — указали в Роспотребнадзоре.

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