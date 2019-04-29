Российские учёные создали наноматериал, убивающий бактерии в прямом смысле

Материал обладает множеством необычных свойств, например излучает свет под воздействием электронов.

Исследователи из Сибирского отделения РАН в Новосибирске создали уникальный наноматериал с новыми антибактериальными свойствами, который буквально лишает бактерии жизни. Результаты их работы опубликованы в издании Nano Research.

Сначала в Институте неорганической химии учёные смогли изменить структуру вещества, а точнее ориентацию частиц, и нашли способ получать вертикально направленные пластинки наночастиц при достаточно низкой температуре.

Метод был опробован на близком по строению с графитом гексагональном нитриде бора (h-BN). Полученный материал приобрёл несколько новых свойств, одним из которых стала антибактериальность материала. Для проверки он был передан уже в Институт цитологии и генетики, где на него поместили каплю с бактериями. После контакта с поверхностью больше половины из них погибли.

— Мы предполагаем, что подобный эффект связан с механическим повреждением клеточной мембраны бактерий при контакте с наночастицами h-BN. Острые вершины этих частиц можно сравнить с лезвиями ножей, которые наносят урон объектам, попавшим на них. Это открытие очень важно, когда мы говорим об использовании нового материала на практике — например, в качестве антибактериального покрытия медицинских инструментов, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии ИЦиГ СО РАН Татьяна Фролова.

В ближайших планах у исследователей более подробное изучение процесса гибели бактерий при контакте с наностенками. Это позволит сделать создание антибактериальных покрытий более эффективным. Изучению будут подвергнуты и другие необычные свойства материала, ведь он также излучает свет при облучении электронами.