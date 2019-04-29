Москву 29 апреля ждут солнце и прохлада

Сегодня, 29 апреля, синоптическая ситуация в Московском регионе будет обусловлена гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему жителей Москвы и Подмосковья ожидает относительно солнечная, сухая, но прохладная погода с температурным фоном чуть ниже нормы конца апреля. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +10…+12 °С, в Подмосковье — +8…+13 °С. Ветер ожидается северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление... составит 752 мм рт. ст., — говорится в сообщении.