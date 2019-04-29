Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани

После локализации возгорания были найдены тела двух мужчин и женщины, ещё один человек госпитализирован.

Три человека погибли, ещё один пострадал в результате пожара в квартире дома в Астрахани, сообщает СУ СКР по Астраханской области.

По предварительной информации, пожар в квартире по Коммунистической улице Ленинского района Астрахани произошёл в ночь на 29 апреля. После его локализации были найдены тела двух мужчин и женщины, ещё одного мужчину госпитализировали.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Незадолго до ЧП компания, по данным СКР, распивала спиртные напитки.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту пожара, устанавливаются все обстоятельства инцидента.