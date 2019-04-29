На Сахалине произошёл крупный пожар в частном секторе — видео

Крупный пожар произошёл в селе Березняки на Сахалине, пламенем оказались объяты несколько домов в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Как рассказывают очевидцы, ситуацию осложняет очень плотная застройка, буквально "дом на доме", и все дома "большие". По информации спасателей, есть риск распространения огня на соседние постройки.

Изначально сообщалось, что пламенем были объяты только хозяйственные постройки, однако, судя по всему, оно успело распространиться. В тушении пожара задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.