Свердловский губернатор поручил расчистить трассы после мощного снегопада

Читайте также

Свердловский губернатор поручил расчистить трассы после мощного снегопада

10

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона расчистить трассы после мощного снегопада, который обрушился на регион. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры, — сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Сначала стихия накрыла север региона, потом и остальную часть. ⠀ Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный. Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. ⠀ Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах. Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. ⠀ Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления. Будьте предельно аккуратны. По прогнозу, со вторника начнет теплеть.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

По его словам, МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. Куйвашев также отмечает, что работа осложнена тем, что многая техника уже переведена на летний регламент работы. Глава региона рекомендует водителям на летней резине не выезжать на дороги.

Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный, — пишет губернатор. — Погода сегодня испытывает уральцев на прочность.

Как сообщалось ранее, на Серовском тракте в Свердловской области из-за снегопада образовалась пробка. На дороге застрял автобус с первоклассниками из Екатеринбурга.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×