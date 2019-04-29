53-летняя модель раскрыла секрет своей молодости

Несмотря на свой возраст, женщина регулярно публикует в социальных сетях очень горячие фотографии.

Модель из Австралии Донна Омански (Donna Omanski) уже три года как разменяла пятый десяток, однако, глядя на её горячие фото в социальных сетях, сложно даже представить её настоящий возраст. Своим секретом молодости женщина решила поделиться с журналистами.

Она рассказала, что начала свою модельную карьеру, когда ей было 15. В то время она с головой была погружена в конный спорт, поэтому, помимо него и подиума, у неё попросту не оставалось времени на другие развлечения. Любовь к лошадям у Донны прошла, а вот любовь к спорту — нет.

— Я всегда вела активный образ жизни. Я не из тех людей, которые любят часто смотреть телевизор или читать книгу, — приводит её слова Daily Mail.

Однако в спортивных занятиях, по её мнению, главное, чтобы они не превратились в рутину, поэтому в погоне за разнообразием Омански перешла от фитнеса в зале к тренировкам с элементами бокса.

Помимо этого, она придерживается веганской диеты — пять лет не ест пищу животного происхождения, каждый день проводит с чашкой зелёного чая и никогда в жизни не пробовала кофе. Но зато не против небольшого количества алкоголя за ужином и любит открывать для себя необычные вина. Всем, кто хотел бы приблизиться к модельным параметрам, она рекомендует диету с высоким содержанием клетчатки.

Она также призналась, что никогда не обращалась к хирургам за операциями исключительно косметического характера. Однажды ей оперировали веко, но это было сделано по настоянию врачей, поскольку женщине требовалась коррекция. Ухаживать же за кожей Омански начала только в последние несколько лет, да и то — только пенка для лица и увлажняющий крем. Но возможно, это заслуга комфортного климата, в котором она живёт.

Сама модель, рассуждая о том, как же ей удалось сохранить такую внешность, говорит, что помимо спорта и диеты важно также и отсутствие стрессов, которые разрушают организм.