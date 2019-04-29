Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом

Автобус с футболистами турецкого клуба "Аланьяспор" перевернулся по дороге из Кайсери. Как сообщает газета "Сабах", авария произошла в пяти километрах от центра Аланьи.

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал. Его доставили в частную больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Шурал перешёл в "Аланьяспор" всего четыре месяца назад. За это время он провёл 11 матчей, в том числе и тот, с которого возвращалась футбольная команда. Игра "Аланьяспор" — "Кайсериспор" закончилась со счётом 1:1.