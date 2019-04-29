Две станции красной ветки московского метро закроют 3 мая на день

Для продления Сокольнической линии метро Москвы 3 мая закроют две станции — "Румянцево" и "Саларьево". Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Поезда красной ветки будут курсировать от станции "Бульвар Рокоссовского" до "Тропарёво". К закрытым станциям пассажиров будут возить бесплатные компенсационные автобусы КМ. Уже утром 4 мая Сокольническая линия заработает в обычном режиме.

Накануне сообщалось, что в Московском метрополитене завершилась традиционная весенняя уборка. Все станции столичной подземки подготовили к летнему сезону.