Более 150 жителей бурятского села оказались в опасной зоне из-за обвала берега

Режим ЧС был объявлен сегодня утром в населённом пункте из-за потенциальной угрозы.

Более 150 жителей бурятского села Сотниково, в том числе 64 ребёнка, оказались в опасной зоне из-за постепенного обвала берегового грунта на берегу реки Селенги. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Общая протяжённость опасного участка превышает шесть километров, где стоят 48 домов — 21 зарегистрированный и 27 самостроев. Один из них уже пришлось разобрать и перевезти в безопасное место из-за риска обрушения.

Сегодня в селе Сотниково решением главы Иволгинского района был объявлен режим ЧС. Местные власти организовали мониторинг местности, ввели ограничение на вход в опасную зону, а также расставили предупреждающие об опасности нахождения на берегу реки знаки и ввели патрулирование берега.

Ранее сообщалось, что всех жителей посёлка Чекунда в Хабаровском крае переселят из-за сохраняющейся угрозы их безопасности после обвала сопки в реку Бурею.