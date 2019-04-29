США согласились отодвинуть зоны учений своих ВМС от окрестностей Токио

Меры позволят увеличить с марта 2020 года количество взлётов и посадок в токийском международном аэропорту Нарита на 30 тысяч.

Японское правительство договорилось с американскими властями об изменении границ зон проведения учения ВМС США в окрестностях Токио. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun.

По данным издания, речь идёт о смещении к югу двух зон в Тихом океане на несколько десятков километров. Сообщается, что такие меры позволят увеличить с марта 2020 года количество взлётов и посадок в токийском международном аэропорту Нарита на 30 тысяч, тем самым доведя их до 300 тысяч в год.

В дальнейшем интенсивность использования воздушной гавани планируется повысить до 500 тысяч взлётов в год.