Подросток подорвался на снаряде на полигоне в Туве

Подросток подорвался на снаряде на военном полигоне вблизи села Кара-Хаак в Туве. Как заявил глава республики Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании, инцидент произошёл в субботу, 27 апреля.

Глава Минздрава региона Орлан Донгак в свою очередь добавил, что ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас он в сознании, состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает. Какие ранения получил несовершеннолетний, не уточняется.

По словам представителя военного комиссариата, на полигон проникли три подростка. В инциденте разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что два солдата подорвались на мине в Приморском крае.