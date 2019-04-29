Появилось видео, как президент Туркмении читает рэп про жеребёнка

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Появилось видео, как президент Туркмении читает рэп про жеребёнка

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Музыку к тексту написал внук Бердымухамедова — Керимгулы. Во время выступления он аккомпанировал дедушке и подпевал.

Появилось видео рэп-выступления президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на праздничных скачках в честь национального праздника ахалтекинского скакуна. На кадрах политик вместе с внуком читает рэп про первого родившегося в 2019 году жеребёнка данной породы по кличке Ровач (Благополучный).

Ты — предков великая вера,

Могучая сила примера,

Ты есть и эпоха, и эра,

Ты — святомоленье, Ровач! — говорится в тексте, который, к слову, написал сам туркменский лидер.

При этом музыку к тексту написал внук Бердымухамедова — Керимгулы. На кадрах он аккомпанирует и подпевает высокопоставленному дедушке во время выступления. Ему не впервой — в июле прошлого года этот же дуэт исполнил рэп-композицию "Спортивный Туркменистан".

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