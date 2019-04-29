Король Ночи из "Игры престолов" сходил на российский футбол — фото

Главный злодей из популярного сериала решил посетить матч между "Локомотивом" и "Енисеем".

На матче 26-го тура чемпионата России между командами "Локомотив" и "Енисей" появился неожиданный гость. На трибунах был замечен персонаж из популярного сериала "Игра престолов" — Король Ночи.

Герой шоу смотрел матч, восседая на Железном троне. Всё это было рекламной кампанией будущего мероприятия, которое состоится на "РЖД-арене".

Напомним, что 20 мая на стадионе "Локомотив" покажут финальную серию восьмого сезона "Игры престолов". Для этого построят огромный экран высотой с четырёхэтажное здание.