Король Ночи из "Игры престолов" сходил на российский футбол — фото

На матче 26-го тура чемпионата России между командами "Локомотив" и "Енисей" появился неожиданный гость. На трибунах был замечен персонаж из популярного сериала "Игра престолов" — Король Ночи.
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Король ночи занял целый сектор на Северной трибуне «РЖД Арены». ❄️ Сможет ли он подчинить себе весь Север и Вестерос – узнаем совсем скоро! 🏟 20 мая на «РЖД Арене» компания «Амедиатека» организует показ последней серии «Игры престолов»! 🔥 Подать заявку на просмотр – got.thefinale.ru
Герой шоу смотрел матч, восседая на Железном троне. Всё это было рекламной кампанией будущего мероприятия, которое состоится на "РЖД-арене".
Напомним, что 20 мая на стадионе "Локомотив" покажут финальную серию восьмого сезона "Игры престолов". Для этого построят огромный экран высотой с четырёхэтажное здание.
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