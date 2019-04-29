На британском пляже нашли останки загадочного существа

Мужчина пытался опознать животное, но задачу осложнило то, что тело сильно разложилось и почти единственное, что осталось — коричневый и белый мех.

Житель Великобритании Коннор Виллерс обнаружил на пляже Тинмут в графстве Девон останки неизвестного животного. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина был заинтересован находкой, но никто из его знакомых не смог опознать животное. Задачу осложнило то, что тело сильно разложилось и почти единственное, что осталось — коричневый и белый мех.

Чтобы разобраться в этом вопросе, Виллерс отправил снимки в местные СМИ в надежде, что кто-то из зрителей и читателей сможет узнать существо.

Ранее сообщалось, что житель Новой Зеландии нашёл на кухне ползающих существ, которых не смогли опознать даже учёные.