В Хабаровском крае заповедник загорелся из-за грозы

Пожар в лесу был обнаружен в выходные на площади 29 гектаров, к сегодняшнему дню огонь сильно распространился.

В Комсомольском государственном природном заповеднике в Хабаровском крае возник пожар из-за грозы — горят леса на площади 55 гектаров. Об этом рассказал представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".

— Пожар обнаружен в субботу на площади 29 гектаров. Он возник из-за грозового разряда. К понедельнику площадь, пройденная огнём, составила 55 гектаров, — уточнил он.

По словам представителя ФГБУ, возгорание низовое, слабой интенсивности, поэтому большого ущерба заповедным лесам принести не должно. Сейчас к тушению привлечено 13 человек — сотрудники Комсомольского заповедника и Федеральной авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что в деревне Пешки Солнечногорского района Подмосковья произошёл пожар на площади 700 квадратных метров, сгорело 40 сараев.